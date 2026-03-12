جدة التاريخية تجمع الإعلاميين على مائدة إفطار رمضانية

التقى إعلاميو محافظة جدة على مائدة إفطار رمضانية، الخميس، في قلب منطقة جدة التاريخية، وجمعت الأمسية نخبة من رواد العمل الصحافي.

وجاءت المبادرة، التي نظمتها شركة بنش مارك بحضور قيادات ومنسوبي الشركة، لتعكس حرصها على توثيق العلاقات الاستراتيجية مع القطاع الإعلامي، إيمانًا بالدور المهني الكبير الذي يقدمه الإعلاميون والصحافيون ومنسوبو مختلف وسائل الإعلام في مواكبة الحراك الترفيهي والثقافي، وإبراز الأنشطة المتنوعة على نطاق واسع، حسبما ذكرته الشركة.

وشهدت الأمسية حضورًا وتفاعلاً من صُنّاع المشهد الإعلامي، إضافةً إلى جولة تعريفية للإعلاميين قدّمها منسوبو وزارة الثقافة، حيث التقوا بالقائمين على برنامج جدة التاريخية التابع للوزارة، الذين قدّموا شرحًا موجزًا عن المشروع وأهدافه، قبل أن يصطحبوا الإعلاميين في جولة ميدانية على أبرز المواقع الأثرية في المنطقة.