مي كساب لـ «الرياضية»: شريفة استفزتني.. والتحضيرات استمرت عامين

أزاحت الفنانة مي كساب الستار عن كواليس تجربتها الدرامية الأخيرة مسلسل "نون النسوة" خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، مؤكدة في تصريحات خاصة لـ "الرياضية" أن "العمل جاء نتاج تحضيرات استمرت عامين، دفعها خلالهما شغفها بالمشروع إلى الاعتذار عن عدة ارتباطات فنية أخرى، واصفةً التجربة بأنها مغامرة إنسانية تفتش في صراعات النفس البشرية بين قيم القناعة وشهوة الطمع، وهو ما جعلها تراهن على هذا العمل وتمنحه الأولوية في جدولها الفني".

وأضافت: شخصية "شريفة" هي نموذج استفزازي يجسد الأنانية بمبدأ "الغاية تبرر الوسيلة "فرغم التناقض الجذري بين مبادئي الشخصية كمي وهذه الشخصية، إلا أنني حرصت على دراسة مبرراتها النفسية لأقدمها للمشاهد بصدق".

وعن غنائها تتر المسلسل قالت: "المخرج إبراهيم فخر هو من أقنعني أن أغني التتر فكان هدفه أن تعود مي الممثلة والمطربة في عمله الفني وبالفعل تواصلت انا والملحن عزيز الشافعي وقدم لي لحن جميل وكلمات مميزة، وإحنا أصدقاء وتجمعنا ميول رياضية مشتركة في تشجيع نادي الزمالك

وعلى صعيد الجدل المثار حول ترتيب الأسماء ونسب المشاهدة في الموسم الرمضاني، أبدت كساب رؤية نقدية ناضجة، مؤكدة أن الجمهور بات يمتلك الوعي الكافي لكشف "عمليات التلاعب" التي تشوب أرقام المشاهدات الرقمية، وشددت على أن الطموح للريادة حق مشروع شريطة الالتزام بأدبيات المهنة، واختتمت حديثها بالتأكيد على أن نضجها الفني جعلها تتجاوز الاهتمام الشكلي بترتيب الأسماء أو صور "الأفيش"، معتبرة أن الأثر الباقي لدى الجمهور هو المعيار الحقيقي للنجاح، بعيداً عن صراعات السوشيال ميديا التي لا تعكس دائما النبض الحقيقي للشارع.