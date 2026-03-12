سيميوني: الاستحواذ سلاحنا أمام خيتافي

شدد الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، على أهمية الاستحواذ في مواجه خيتافي، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 28 للدوري المحلي.

ويعود صاحب المركز الثالث في الليجا بـ 54 نقطة، إلى المنافسات المحلية بعد فوز ساحق الثلاثاء على توتنام الإنجليزي، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وقال سيميوني في تصريحات صحافية الخميس: «إذا نجحنا في الاحتفاظ بالكرة، سنضمن الفوز». ودعا المدرب لاعبيه لبذل قصارى جهدهم والظهور بشكل جيد أمام خيتافي، الذي يتميز بالضغط العالي على منافسيه.

من جهة أخرى تعرض بابلو باريوس، لاعب وسط الفريق، إلى إصابة غادر بسببها التدريبات الخميس.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن باريوس تعرض لإصابة بعد تدخل قريب من المرمى ليسقط أرضًا، ثم تلقى العلاج من الجهاز الطبي للفريق مما تسبب في قلق بالغ بين زملائه.

وأضافت أن باريوس لم يكن قادرًا على إنهاء التدريبات، مشيرة إلى ما يبدو أنه إصابة عضلية، فيما سيقيّم الجهاز الطبي مدى خطورتها.