بعد 12 عاما.. فيا يعود إلى أتلتيكو

انضم المهاجم الدولي الإسباني السابق ديفيد فيا إلى تشكيلة مجلس إدارة نادي أتلتيكو مدريد، التي أعلن عنها الخميس، وذلك بعد 12 عامََا من رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم.

وبحسب الإعلان تألف المجلس الجديد للنادي العاصمي من 11 عضوًا، مع استمرار إنريكي سيريزو رئيسًا، وميجيل أنخيل جيل رئيسًا تنفيذيًا.

وكان فيا جزءًا من أتلتيكو مدريد الذي فاز بلقب الدوري الإسباني موسم 2013-2014، وساهم بأهدافه في وصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الهداف التاريخي للمنتخب الإسباني في تصريحات صحافية نشرت في الموقع الرسمي للنادي: «أنا سعيد للغاية بالعودة إلى النادي بمسؤوليات جديدة، ولكن بنفس الرغبة في مواصلة المساهمة في جعل أتلتيكو مدريد أكثر تألقًا موسمًا بعد موسم».

وأضاف: «شهد النادي نموًا ملحوظًا في الأعوام الأخيرة، وآمل أن أساهم في استمراره بتحقيق النجاح. أنا ممتن جدًا لثقتهم في شخصي».

من جهته، رحّب سيريزو بعودة فيا إلى النادي قائلًا: «لطالما كان هذا بيتك يا ديفيد. نحن سعداء للغاية بقبولك هذا التحدي، وأنا على يقين من أنك، بخبرتك الواسعة، ستساعدنا على جعل أتلتيكو مدريد أقوى من أي وقت مضى».

وبعد ثلاثة مواسم مع برشلونة توج خلالها بتسعة ألقاب أبزرها دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي «2»، رحل فيا إلى أتلتيكو عام 2013 وأمضى موسمًا واحدًا فاز فيه أيضًا بالدوري.

وبعد انتهاء تجربته مع أتلتيكو رحل فيا إلى نيويورك سيتي الأمريكي ثم إعارة إلى ملبورن الأسترالي، ثم انتقل إلى الدوري الياباني عبر بوابة فيسيل كوبي ليلتحق بزميله السابق في برشلونة أندريس إنييستا حتى تقاعد في 2020.

دوليََا شارك فيا في 98 مباراة سجل خلالها 59 هدفًا، وتوج بلقب كأس العالم 2010 ويوروبا ليج 2008.