جدة يتفادى إشراك الصيعري.. وإلغاء تجريبية الوحدة

غاب محمد الصيعري، مهاجم فريق جدة الأول لكرة القدم، عن التدريب الجماعي، عصر الخميس على ملعب النادي، بتوصيةٍ من مصطفى السيسي، اختصاصي العلاج الطبيعي في النادي، بعدما أصيب بشد في عضلة الفخذ الخلفية خلال تدريب الأربعاء.

وأبدى اللاعب رغبته في المشاركة مع زملائه، كما أفادت مصادر خاصة بـ«الرياضية»، لكن الاختصاصي أوصى بإراحته لتفادي تجدد الإصابة.

في الوقت ذاته، عاد ياسر المسيليم، حارس المرمى، إلى التدريبات، عقِب تعافيه التام من إصابة عضلية لحِقَت به أخيرًا.

ميدانيًا، ركز البرازيلي روبرتو أوليفيرا، مدرب الفريق، على رفع معدلات اللياقة البدنية، وأخضع اللاعبين إلى تدريبات خاصة حسب مراكزهم، ووزعهم على مجموعتين، الأولى للمدافعين ودرّبها مساعده عبد الرحمن الأهدل، والثاني للوسط والهجوم ودرّبها مساعده التونسي سلامي أونان.

وتابع فيصل السيفي، رئيس مجلس إدارة النادي، الحصة التدريبية، وكان برفقته أحمد الحمد، الرئيس التنفيذي، وفيصل بامحرز، المشرف العام على كرة القدم.

وأبلغ «الرياضية» بامحرز بإلغاء المباراة التجريبية بين جدة والوحدة، المنتمي إلى الدوري ذاته، والتي كانت مقرّرةً الأحد المقبل، بسبب خضوع ملعب ناديه إلى أعمال صيانة.

ويحتل جدة المركز الـ 13 في جدول ترتيب «يلو»، برصيد 31 نقطة، من 26 جولة. وتُستأنف منافسات المسابقة مطلع الشهر المقبل.