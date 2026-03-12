قبل الهلال.. الفتح يستعيد باتنا

شارك المغربي مراد باتنا، جناح فريق الفتح الأول لكرة القدم، في تدريبات، الخميس، عقب خضوعه لجرعات علاجية مكثفة إثر الإصابة التي تعرض لها في مفصل القدم، وفقًا لمصادر خاصة بـ «الرياضية».

وأظهر اللاعب جاهزية مبدئية للمشاركة أمام الهلال، السبت المقبل، على ملعب الفتح، ضمن منافسات جولة «يوم العلم» الـ 26 من دوري روشن السعودي.

وكان الجهاز الطبي في الفتح كثّف خلال الأيام الماضية جهوده لتجهيز باتنا للمواجهة المرتقبة، بعدما خضع، الإثنين، إلى جلسة علاجية مركزة في عيادة النادي من أجل كدمة في مفصل القدم.

وبعدها أدى اللاعب تمارين انفرادية باستخدام الكرة على أرضية الملعب، بالتزامن مع تدريبات زملائه، قبل أن ينتظم لاحقًا في التدريبات الجماعية، ما عزز من فرص حضوره في لقاء الهلال.

وغاب باتنا عن المباراة الماضية التي خسرها الفتح أمام التعاون بنتيجة 2ـ3 ضمن الجولة الـ 25.

وتعود آخر مشاركة له إلى مواجهة ضمك 26 فبراير الماضي ضمن الجولة الـ 24، التي انتهت بالتعادل 1ـ1، وسجل خلالها هدف فريقه الوحيد، رغم إهداره ركلة جزاء في اللقاء ذاته.

ويترقب الجهاز الفني للفتح الموقف النهائي للاعب خلال الساعات التي تسبق المباراة.