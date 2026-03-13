المرة الأولى.. زفيريف يبلغ نصف نهائي إنديان ويلز

بلغ الألماني ألكسندر زفيريف، المصنَّف الرابع عالميًّا، نصف نهائي دورة إنديان ويلز الأمريكية للماسترز «ألف نقطة» في التنس، للمرة الأولى بعد فوزه على الفرنسي أرتور فيس 6ـ2، و6ـ3، الخميس.

وضرب زفيريف موعدًا مع الفائز من مواجهة الإيطالي يانيك سينر الثاني، والأمريكي ليرنر تيان الـ 25.

وأقصى الألماني، البالغ 28 عامًا والمتوَّج سبع مراتٍ بدورات الألف نقطة، آخر الفرنسيين من الدورة، وأوقف فيس مجدَّدًا عند ربع النهائي كما حدث العام الماضي حين خسر الفرنسي أمام الروسي دانييل مدفيديف.

ولم ينجح أي لاعبٍ فرنسي في الوصول إلى نصف نهائي إنديان ويلز منذ جي فورجيه عام 1991.

ووجد فيس، المصنَّف 32 عالميًّا، نفسه سريعًا متخلِّفًا أمام زفيريف الذي كسر إرسال منافسه الأول.

وتابع زفيريف تقدُّمه، وكرَّر كسر الإرسال في الشوط الخامس حتى حسم المجموعة الأولى.

وارتكب فيس 27 خطأ مباشرًا، وظهر عليه التوتر بوضوحٍ عندما حطَّم مضربه غضبًا بعد خطأ مزدوجٍ، منح زفيريف كسرًا ثانيًا للإرسال في المجموعة الأولى.

وفي الثانية، فعلها الألماني مجدَّدًا بكسر إرسال الفرنسي في الشوطين الخامس والتاسع، حاسمًا المواجهة في ساعةٍ و23 دقيقةً، ليبلغ نصف نهائي هذه الدورة للمرة الأولى.