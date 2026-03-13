«يويفا» يهدد أوليسيه وكيميتش بالعقوبات

يتوقع أن يتعرض مايكل أوليسيه وجوشوا كيميتش، ثنائي فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، لعقوبة من الاتحاد الأوروبي للعبة، بعد الشكوك التي أثيرت حول تعمد حصولهما على بطاقة صفراء، في الفوز 6ـ1 الثلاثاء على أتالانتا ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وأفاد تقرير لصحيفة «ذا صن» البريطانية، الخميس، أن اللاعبين شاركا في اللقاء لمدة 90 دقيقة كاملة، وجرى تحذير المهاجم الفرنسي أوليسيه أكثر من مرة بضرورة الإسراع في لعب الكرة، قبل أن يشهر الحكم بطاقة صفراء في وجهه بعد أن أطال الانتظار في تنفيذ ركلة ركنية، وبالمثل، تلقى القائد كيميتش بطاقة صفراء بعد ست دقائق لإضاعته الوقت في تنفيذ ركلة حرة.

والمثير للاهتمام أن كلا اللاعبين دخلا مباراة الذهاب في بيرجامو وهما على بعد بطاقة صفراء واحدة من الإيقاف لمباراة واحدة، بعد حصولهما على بطاقتين صفراوين لكل منهما في دور المجموعات بالبطولة، أما لو نالا بطاقتهما الثالثة في لقاء العودة، لكانا قد غابا عن مباراة الذهاب في دور الثمانية بالبطولة، وهو ما كان من الممكن أن يكون حدثًا ضخمًا.

وتنص لائحة المسابقة على إلغاء البطاقات الصفراء المتراكمة قبل الدور قبل النهائي لضمان عدم إيقاف اللاعبين عن المباريات الحاسمة إلا في حال حصولهم على بطاقة حمراء في دور الثمانية.

مع ذلك، ربما ينظر الاتحاد الأوروبي «يويفا» بعين الريبة إلى الإنذارين اللذين حصل عليهما اللاعبان، وربما ينالان عقوبة إضافية إذا رأى شبه تعمد منهما.