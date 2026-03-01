يايسله يعتمد 7.. أوتافيو وكاستيليس يحيّران رودجرز

أبلغ «الرياضية» مصدرٌ خاصٌّ، أن الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، يفاضل بين الحارس البلجيكي كوين كاستيليس، والبرتغالي أوتافيو من أجل استبعاد أحدهما من قائمة اللاعبين الأجانب الثمانية في الفريق الشرقي خلال مواجهة الأهلي المرتقبة في الدمام، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي «جولة يوم العلم».

وذكر المصدر ذاته، أن رودجرز ضمَّ جميع الأجانب، وسيكشف خلال الاجتماع الفني الاسم المُستبعَد، وقد انحصر الخيار بين البرتغالي والبلجيكي.

أمَّا في ضفة القطب الجداوي الأهلي، فاعتمد الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، الإنجليزي إيفان توني، والجزائري رياض محرز، والبرازيليين روجر إيبانيز، وجالينو، والسنغالي إدوارد ميندي، والفرنسي أتانجانا، والإيفواري فرانك كيسيه في القائمة، في حين علَّق اختيارَ الاسم الأخير ضمن الأجانب الثمانية إلى يوم المباراة، وسينتقي بين البرازيلي ماثيو جونسالفيس، والفرنسي إنزو ميو، والبلجيكي ماتيو دامس.

ويتواجه الفريقان على ملعب الأمير محمد بن فهد في المنطقة الشرقية. ويحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب الفرق في «روشن» برصيد 62 نقطةً، بينما يأتي القادسية رابعًا بـ 57 نقطةً.