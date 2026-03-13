بعد الـ 90.. التعاون يكررها ويحبط نيوم

أفلت فريق التعاون الأول لكرة القدم من الخسارة أمام مضيفه نيوم، مساء الخميس في تبوك، مُكِّررًا نهاية لقائهما ضمن الدور الأول عندما اقتنص نقطةً بعد الدقيقة 90.

وتعادل الفريقان 2ـ2، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية، لحساب الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي «جولة يوم العلم».

وتقدّم صاحب الأرض مرتين في النتيجة، بفضل هدفين للمهاجم الأوروجوياني لوتشيانو رودريجيز، في الدقيقة 23، والمهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، في الدقيقة 76.

وأدرك الضيف التعادل في المرتين، أولًا بهدفٍ للمهاجم الكولومبي روجير مارتينيز، في الدقيقة 70، وثانيًا بهدفٍ متأخر للجناح محمد الكويكبي، في الدقيقة 90+3.

ورفعت المباراةُ رصيد التعاون، خامس جدول ترتيب المسابقة، إلى 45 نقطة، ونيوم، الثامن، إلى 33 نقطة.

وأسفر لقاء الفريقين، في 23 نوفمبر الماضي ضمن الجولة التاسعة، عن التعادل بهدفٍ لمثله، على ملعب نادي التعاون في بريدة. وجاء الهدفان خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، وبدأهما نيوم في الدقيقة 90+5 عبر الجناح الجزائري سعيد بن رحمة، قبل أن يتدارك المضيف الموقف ويتعادل بهدفٍ للمدافع وليد الأحمد، الذي انتقل أخيرًا إلى القادسية، في الدقيقة 90+17.