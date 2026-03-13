ضمك يعود إلى 2024 بثلاثية أمام النجمة

أحرز فريق ضمك الأول لكرة القدم انتصارين متتاليين ضمن منافسات دوري روشن السعودي في عودة بالزمن إلى عام 2024، متغلبًا على مضيّفه النجمة 3ـ1، مساء الخميس، لحساب الجولة الـ 26 «جولة يوم العلم»، بعد أسبوع من فوزه خلال سابقتها أمام الرياض بثلاثية نظيفة.

وعلى الرغم من تقدم النجمة أولًا، استطاع الفريق الجنوبي ترتيب أوراقه وأدرك التعادل ثم اقتنص الفوز.

وسجل للنجمة المهاجم البرازيلي فيليب كاردوسو في الدقيقة 51، وردّ ضمك بثلاثة أهداف عن طريق الإيفواري ياكو ميتي، رأس الحربة، والأرجنتيني فالنتين فادا، صانع اللعب، والجناح الكونغولي جوناثان أوكيتا في الدقائق 64 و78 و85.

وفاز ضمك مرتين متتاليتين في الدوري للمرة الأولى منذ نوفمبر 2024 الذي هزم فيه الوحدة 3ـ2 والخلود 2ـ1، ضمن الجولتين 10 و11 من منافسات النسخة الماضية.

ورفع الفريق رصيده إلى 22 نقطة، موسعًا الفارق الذي يفصله عن ملاحقه الرياض، شاغل أقرب مراكز الهبوط، إلى 6 نقاط، مع مباراة ناقصة للأخير.

وثبت ضمك موقعه في المركز الـ 15، آخر الناجين، بفارق 14 نقطة عن النجمة، متذيل جدول الترتيب، الذي دنا خطوة جديدة نحو الهبوط إلى دوري يلو.

ويملك النجمة 8 نقاط فقط، وتبقت أمامه 8 مباريات فقط لتعويض فارق النقاط بينه وضمك.

وفي الجولة المقبلة يتواجه النجمة خارج ملعبه مع النصر، فيما يخرج ضمك لملاقاة الأهلي.