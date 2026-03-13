بعد غياب 9 جولات.. الكويكبي يعود بإنقاذ التعاون

توَّج محمد الكويكبي، جناح فريق التعاون الأول لكرة القدم، عودته إلى المشاركة بعد غيابٍ عن 9 مباريات متتالية بهدفٍ متأخر أمام نيوم، مساء الخميس في تبوك، حال دون خسارة «السكري» ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي «جولة يوم العلم».

وأحرز الجناح، العائد من إصابة عضلية، هدفًا في الدقيقة 90+3، بعدما توغّل داخل منطقة الجزاء وسدد بقدمه اليسري، ليتعادل فريقه 2ـ2 مع صاحب الأرض الذي كان متقدمًا 2ـ1.

وحالت الإصابة دون خوض الكويكبي لقاءات «السكري» ضمن الجولة الـ 10 المؤجلة والجولات من الـ 18 إلى الـ 25.

واستأنف صاحب الـ 31 عامًا التدرّب مع زملائه قبل فوز الفريق على الفتح 3ـ2 ضمن الجولة الماضية، لكن المدرب البرازيلي بيريكليس شاموسكا أجَّل إعادته للمستطيل الأخضر إلى مباراة نيوم.

وخاض اللاعب 14 مباراة سابقة ضمن الموسم الجاري من «روشن»، أحرز خلالها هدفين وصنع خمسة.

ويمثل الدولي السابق التعاون منذ صيف 2024 ويرتبط معه بعقدٍ حتى صيف العام المقبل.