جوميز: هجوم الهلال متعب.. وأعرف الطريقة الإيطالية

شدد البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، على صعوبة المواجهة المقبلة أمام الهلال، مؤكدًا أن فريقه سيخوض اللقاء بأقصى طاقته وبعقلية متوازنة، مع ضرورة إظهار شخصية الفريق والتركيز على أدق التفاصيل لمجاراة منافس يملك قدرات كبيرة هجوميًا.

وقال جوزيه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد الخميس: «نواجه فريقًا قويًا، ومن جانبي سأبذل كل الجهد المطلوب، وقد أكدت ذلك للاعبين أيضًا. نأمل أن نهدي جماهيرنا نتيجة تليق بهذه المباراة».

وأضاف: «نسعى إلى اللعب بتوازن، وإظهار شخصية الفريق أمام الهلال. كما نعلم أن الهلال يمتلك قدرات عالية جدًا».

وتابع: «سنقدم كل الطاقة المطلوبة في مثل هذه المباريات، وقد طالبت اللاعبين بإظهار الشغف وتقديم أقصى ما لديهم من إمكانات».

وتحدث جوزيه عن الغيابات المحتملة، قائلًا: «سنفتقد بعض اللاعبين في المباراة المقبلة، والطريقة الإيطالية تعتمد على التوازن والدفاع بالمناطق».

وأردف: «أحيانًا نواجه بعض الغيابات، ولو عدنا إلى مباراة التعاون فسأعتمد على الأفكار نفسها، خاصة أننا صنعنا فرصًا تهديفية أكثر من التعاون».

وأشار إلى ما يميز الهلال، قائلًا: «نوعية لاعبيه تمنحهم القدرة على استغلال المساحات، وهذا ما يساعدهم كثيرًا. وفي المقابل، نحن مطالبون أيضًا بتقديم أداء هجومي فعال».

وأضاف: «الهلال من الناحية الهجومية فريق متعب جدًا لكل المنافسين».

وتابع: «هناك تفاصيل دقيقة جدًا في تحركات الهلال، خاصة من خلال الحالة الدفاعية، وهذا ما يتطلب تركيزًا عاليًا في مواجهته».

وعن جاهزية بعض الأسماء، قال: «مراد باتنا وفيرجاس، نحن نتابع حالتهما، وسنرى مدى جاهزيتهما للمباراة المقبلة».

كما تحدث عن عبد الله العنزي قائلًا: «أحب اللاعب كثيرًا، ولدي قناعة كبيرة بإمكاناته، لكن كرة القدم تحتاج إلى عطاء مستمر على فترات طويلة، كما أن الجانب الذهني مهم جدًا، ونحتاج إلى لاعب يقدم كل ما لديه بقوة في مثل هذه المباريات».

وفيما يخص التحكيم، ذكر: «لو كان الخيار بيدي، فأنا أفضل الحكم السعودي على الحكم الأجنبي، لأن أغلب الأخطاء التي واجهناها كانت من حكام أجانب».