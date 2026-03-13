فيلا يعود بنقاط ليل.. وروما وبولونيا يتعادلان

قطع فريق أستون فيلا الإنجليزي الأول لكرة القدم شوطًا مهمًا نحو التأهل إلى ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، بفوزه على مضيفه ليل الفرنسي 1-0، فيما عاد روما الإيطالي بالتعادل من أمام مواطنه بولونيا 1-1.

وقادت رأسية المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز في الدقيقة 61 أستون فيلا لحسم الفصل الأول من مواجهته مع ليل والعودة إلى «فيلا بارك» وهو في وضع جيد لحسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

جاءت المحاولة الوحيدة على المرمى في الشوط الأول من تسديدة رومان بيرو ‌من مسافة بعيدة ‌لم يحسن الأرجنتيني إميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا التعامل معها، لكن المدافع ‌باو ⁠توريس كان في ⁠المكان المناسب لإبعاد الكرة قبل أن يستغل ليل الفرصة.

وقبل ذلك بوقت قصير، نجا فيلا من هجمة أخرى عندما أخطأت رأسية لعبها أوليفييه جيرو مهاجم ليل طريقها إلى المرمى من مسافة قريبة.

وتقدم فيلا بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني عندما أرسل إيزري كونسا تمريرة طويلة إلى الأمام، هيأها إميليانو بوينديا برأسه إلى واتكينز الذي لعبها برأسه فوق الحارس.

ويعتبر أستون فيلا المرشح الأوفر حظًا بين الفرق الموجودة كي يحرز اللقب، لاسيما في ظل وجود المدرب الإسباني أوناي إيمري الذي يعتبر الأنجح في تاريخ المسابقة بعدما أحرز لقبها أربع مرات قياسية «ثلاث مرات تواليًا مع إشبيلية وواحدة مع فياريال إضافة إلى وصوله إلى النهائي مع أرسنال الإنجليزي».

ويأمل فيلا أن يشكّل هذا الانتصار عودة إلى السكة الصحيحة، بعدما دخل بطل كأس الأندية الأوروبية البطلة لعام 1982 مباراته مع ليل على خلفية أربع مباريات متتالية دون فوز.

وفي حال نجح في البناء على نتيجة الذهاب، من المرجح أن يصطدم فيلا في ربع النهائي بروما الذي عاد بدوره بنتيجة جيدة من ملعب مواطنه بولونيا بالتعادل 1-1.

وقبل مواجهته القوية في عطلة نهاية الأسبوع ضد كومو الذي يصارعه على المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بدأ روما الشوط الثاني من مباراته مع بولونيا بشكل سيئ بعدما تخلف بهدف رابع الموسم الجاري في المسابقة لفيديريكو بيرنارديسكي «50».

لكن لورنزو بيليجريني أدرك التعادل في الدقيقة 71، من دون أن يكون ذلك كافيًا كي يفك نادي العاصمة، الباحث عن لقبه القاري الثاني فقط بعد أول عام 2022 في مسابقة «كونفرنس ليج»، عقدته في ملعب بولونيا حيث لم يذق طعم الفوز منذ 13 يناير 2020 «5-1 في الدوري».