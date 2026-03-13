«رايح جاي».. ديربي الرس حزماوي

كرر فريق الحزم الأول لكرة القدم تفوقه في ديربي الرس على حساب الخلود، بعدما جدّد انتصاره عليه في الدورين الأول والثاني خلال الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، عقب فوزه 2ـ1 ضمن جولة «يوم العلم» الـ26 من المسابقة الخميس.

وافتتح الحزم التسجيل مبكرًا عن طريق نواف الحبشي عند الدقيقة 9، قبل أن يعيد الأرجنتيني راميرو إنريكي الخلود إلى أجواء اللقاء بهدف التعادل في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان المحاولات بحثًا عن هدف التقدم، وأهدر السوري عمر السومة ركلة جزاء للحزم عند الدقيقة 60، قبل أن ينجح زميله عبد العزيز الضويحي في حسم المواجهة بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 86، مانحًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الانتصار رفع الحزم رصيده إلى 31 نقطة من 8 انتصارات و7 تعادلات مقابل 11 خسارة، فيما تجمد رصيد الخلود عند 25 نقطة، بعد 8 انتصارات وتعادل واحد مقابل 17 خسارة.

وعقب فترة التوقف، يحل الحزم ضيفًا على الاتحاد 3 أبريل المقبل على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، فيما يلتقي الخلود نظيره الخليج في اليوم ذاته.