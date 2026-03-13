بورتو يقهر شتوتجارت.. وباناثينايكوس يكسب بيتيس بجزائية

تغلب فريق بورتو البرتغالي الأول لكرة القدم 2-1 على مضيفه شتوتجارت الألماني، وفاز باناثينايكوس اليوناني على ضيفه ريال بيتيس الإسباني بفضل ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة الخميس في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وتقدم ⁠بورتو بهدف ⁠سجله تيريم موفي «21» بعد تبادل الكرة مع بورخا ساينز قبل أن يسدد الكرة في زاوية المرمى.

وبعد ست دقائق، ضاعف رودريجو مورا «18 عامًا» النتيجة، إذ قفز ليحول تمريرة عرضية من زيدو سانوسي من اليسار بتسديدة مباشرة إلى الشباك.

وقلص شتوتجارت الفارق قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، عندما استغل دينيز أونداف تمريرة اصطدمت بأحد اللاعبين وغيرت اتجاهها ليسددها في الشباك.

واعتقد أنجيلو ستيلر لاعب شتوتجارت أنه أدرك التعادل قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة، لكن الهدف ألغي بسبب التسلل.

وفي المباراة الثانية حصل أنس الزروري لاعب باناثينايكوس على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 60 ليخوض فريقه ما تبقى من المباراة بعشرة لاعبين.

وأبعد ألبان لافونت، حارس المرمى، خطورة بيتيس بعدة تصديات رائعة قبل أن يسجل باناثينايكوس هدف الفوز قبل دقيقتين من نهاية المباراة، عن طريق فيسنتي تابوردا من ركلة جزاء، طرد على إثرها دييجو يورنتي بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية لارتكابه خطأ على كارول سويدرسكي.