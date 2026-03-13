باكينجهام: خسارتنا لن تحبطنا أمام الاتحاد

أبدى الإنجليزي ديس باكينجهام، مدرب فريق الخلود الأول لكرة القدم، خيبة أمله من الخسارة أمام الحزم 1-2 والطريقة التي استقبل بها فريقه الأهداف، مؤكدًا أن الأداء كان يجب أن يكون أفضل، ومشيرًا إلى أن الخسارة لن تنعكس على الاستعداد للمواجهة المقبلة أمام الاتحاد.

وقال باكينجهام: «نشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه النتيجة، وكذلك الطريقة التي استقبلنا بها الأهداف، إذ كان من المفترض أن نظهر بصورة أفضل على مستوى الأداء والنتيجة».

وأضاف: «مباراتنا اليوم لن يكون لها تأثير على مواجهتنا المقبلة أمام الاتحاد».

وتطرق مدرب الخلود إلى مشوار فريقه في كأس الملك، معتبرًا وصوله إلى نصف النهائي إنجازًا للمنطقة، قائلًا: «لم يكن أحد يتوقع أن يصل الخلود إلى نصف نهائي كأس الملك، وهذا بحد ذاته يُعد إنجازًا كبيرًا للمنطقة ولمدينة الرس».

وأردف: «ومن الجميل أيضًا أن نشاهد ناديًا كبيرًا بحجم الاتحاد يخوض مباراة نصف النهائي هنا في الرس».

وعن سؤال أحد الصحافيين بشأن سماعه ارتفاع أصوات داخل غرفة الملابس بعد الخسارة، أوضح باكينجهام: «لم أسمع شيئًا بهذا الخصوص».