قادري: تبديلاتي حسمت «الديربي».. والحبشي يستحق المنتخب

أرجع التونسي جلال قادري، مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم، حسم مباراة «الديربي» أمام الخلود إلى التبديلات التي أجراها في الشوط الثاني، مؤكدًا أنها منحت الفريق الإضافة المطلوبة، وقادت إلى الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وقال قادري: «نبارك لجماهير الحزم، وندرك جيدًا أهمية هذا اللقاء، لكونه لقاء ديربي، وأمام منافسٍ يمتلك قدراتٍ هجوميةً قادرةً على إزعاج أي فريق».

وأضاف: «قدَّمنا مباراةً جيدةً اليوم، ودخلناها بشكلٍ مميَّزٍ، ونجحنا في التقدم، لكن مع الأسف استقبلنا هدفًا في توقيتٍ حسَّاسٍ، وهو أمرٌ يصعب التعامل معه».

وتابع: «في الشوط الثاني استطعنا تصحيح الأوضاع، وكان للتبديلات أثرٌ واضحٌ، وشاهدنا الإضافة التي قدَّمها أمير سعيود، وعبد العزيز الضويحي الذي تمكَّن من تسجيل هدف التقدم، وفي النهاية نجحنا في حصد النقاط الثلاث».

وأشار مدرب الحزم إلى تطور فريقه الموسم الجاري قائلًا: «الحزم الموسم الجاري تطور كثيرًا من الناحية التكتيكية، ونتعامل مع جميع المنافسين بروحٍ جماعيةٍ».

وعن سؤال «الرياضية» بشأن ارتفاع نسبة إهدار ركلات الجزاء مقارنةً بتسجيلها الموسم الجاري، أجاب: «إهدار ركلات الجزاء أمرٌ واردٌ في كرة القدم، ومن الصعب أن أدرب لاعبًا بحجم عمر السومة، وهو من أفضل مسددي ركلات الجزاء، على كيفية التسديد».

وحول أحقية انضمام نواف الحبشي إلى المنتخب السعودي، ذكر قادري: «نواف يستحق الوجود مع المنتخب، وما يقدمه معنا الموسم الجاري من إسهاماتٍ يؤكد أحقيته بالانضمام إلى الأخضر».