نخبة آسيا والفوضى نهاية الموسم

مرة أخرى يجد دوري أبطال آسيا للنخبة نفسه ضحية للظروف بعد قرار تأجيل مباريات دور الـ16.

قرار قد يبدو منطقيًا، لكن المشكلة الحقيقية لا تكمن في التأجيل بقدر ما تكمن في الطريقة التي تُدار بها الروزنامة القارية، وكأن الاتحاد الآسيوي يفاجأ كل مرة بواقع يعرفه الجميع منذ سنوات.

التأجيل في هذا التوقيت تحديدًا يضع الدوريات المحلية أمام مأزق حقيقي. فالموسم الكروي في منطقة الغرب مزدحم أساسًا، بين بطولات محلية وكؤوس ومسابقات قارية وفترات توقف دولية، ما يجعل أي تعديل مفاجئ في الجدول أشبه بحجر يُلقى في مياه مكتظة أصلًا بالمواعيد. النتيجة المتوقعة واضحة: ضغط أكبر على الأندية، مباريات متلاحقة، وإرهاق بدني وفني للاعبين قد يدفع ثمنه مستوى المنافسة.

في الدوري السعودي تحديدًا، تبدو الصورة أكثر تعقيدًا. فالأندية المشاركة قاريًا تخوض سباقًا محمومًا في الدوري، إلى جانب التزاماتها في كأس الملك وغيرها من البطولات. وعندما يتم تأجيل مرحلة كاملة من بطولة آسيوية دون تصور واضح لموعد إقامتها، فإن العبء ينتقل مباشرة إلى الروزنامة المحلية، التي ستضطر إلى استيعاب هذه المباريات في وقت ضيق أصلًا.

المشكلة أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الكرة الآسيوية مثل هذا الارتباك. فبدلًا من أن يكون هناك تصور مرن للروزنامة يتعامل مع الطوارئ، ما يحدث غالبًا هو قرارات متأخرة تعالج الأزمة لحظيًا لكنها تنقل آثارها إلى المسابقات المحلية. وهنا يصبح السؤال مشروعًا: هل البطولة القارية تُدار برؤية طويلة المدى، أم أنها تسير من تأجيل إلى آخر دون خطة واضحة؟

الأندية في نهاية المطاف هي من تتحمل العبء الأكبر، فهي مطالبة بالمنافسة في كل البطولات، والحفاظ على جاهزية لاعبيها، والتعامل مع جدول قد يتحول فجأة إلى سباق من المباريات كل ثلاثة أيام. وفي مثل هذه الظروف، لا يعود الحديث عن العدالة التنافسية مجرد تفصيل صغير، بل مسألة تمس جوهر المنافسة نفسها.

تأجيل مباريات دور الـ16 قد يكون قرارًا ضروريًا، لكن الضرورة لا تعفي من المسؤولية، فالاختبار الحقيقي ليس في اتخاذ قرار التأجيل، بل في كيفية إدارة تبعاته دون أن تتحول نهاية الموسم إلى فوضى من المواعيد المضغوطة التي يدفع ثمنها اللاعبون والأندية والجماهير على حدٍّ سواء.