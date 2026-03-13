ستراسبورج يلامس ربع النهائي.. وفايكانو يعاقب سامسونسبور

عاد فريق ستراسبورج الفرنسي الأول لكرة القدم من ملعب رييكا الكرواتي بانتصار ثمين 2-1 الخميس في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

وكان ستراسبورج، الذي أنهى دور المجموعة الموحدة في الصدارة من دون هزيمة، افتتح التسجيل عند الدقيقة الثانية عبر الأرجنتيني خواكين بانيتشيلي، الذي رفع رصيده إلى 18 هدفًا في كافة المسابقات الموسم الجاري.

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 71 حين أضاف فريق المدرب الإنجليزي جاري أونيل، الذي خلف ليام روسينيور المنتقل إلى تشيلسي، الهدف الثاني عبر مارسيال جودو بعد دخوله بديلًا.

وأبقى المدافع أنتي مايستوروفيتش على آمال رييكا بتسجيله هدف التقليص من كرة رأسية إثر ركلة حرة «75». ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع ماينز الألماني أو سيجما أولوموك التشيكي في ربع النهائي.

وعلى غرار ستراسبورج، قطع رايو فايكانو الإسباني شوطًا كبيرًا نحو ربع النهائي بفوزه على مضيفه سامسونسبور التركي 3-1، وهي النتيجة ذاتها التي حققها شاختار دانييتسك الأوكراني أمام مضيفه ليخ بوزنان البولندي، فيما احتاج ألكمار الهولندي إلى هدف في الدقيقة 87 للفوز على ضيفه سبارتا براج التشيكي 2-1.