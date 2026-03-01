الاستراتيجية الجيدة والسيئة

الرياضة بوصفها علمًا لا تختلف عن العلوم الإنسانية الأخرى من ناحية ارتباطها بالنظريات العلمية، التي تسهم في تطورها وتجويد عملها.

ومن أجل ضمان مواكبة الرياضة السعودية، من الناحية الإدارية، المجالات الأخرى، التي تميَّزت بنجاحاتها، يجب أن نؤمن بأهمية القيادة الرياضية في المنظمات على مختلف الأصعدة، من وزارة الرياضة إلى الأندية الرياضية.

سأخصِّص هذه الزاوية كل يوم جمعة لتسليط الضوء على علم الإدارة الرياضية وقيادة المنظمات الرياضية.

واليوم سأتحدَّث عن ملخص كتاب «الاستراتيجية الجيدة والاستراتيجية السيئة: الفرق ولماذا يهم» للمؤلف ريتشارد روملت.

يشرح الكتاب الفارق الجوهري بين الاستراتيجية الجيدة، والاستراتيجية السيئة، ويعرض نهجًا واضحًا لصياغة استراتيجياتٍ فاعلةٍ، تُمكِّن المنظمات من مواجهة المشكلات الحرجة، وتحقيق ميزةٍ تنافسيةٍ حقيقيةٍ.

- محتوى الكتاب وهيكله الأساسي:

ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء ٍرئيسةٍ: تشخيص الوضع، وصياغة السياسة الموجَّهة، وتنفيذ إجراءاتٍ متَّسقةٍ. ويبدأ روملت بتعريف الاستراتيجية الجيدة بوصفها إطارًا واضحًا لمعالجة مشكلةٍ مركزيةٍ، وليس مجرد أهدافٍ عامةٍ، أو شعاراتٍ تسويقيةٍ. يوضح أن كثيرًا من المنظمات تقع في فخ «الاستراتيجيات السيئة» التي تتصف بالكلام الفضفاض، أو تكرار الأهداف دون تحليلٍ حقيقي للواقع.

- أدوات وتحليلات عملية:

إجراء تشخيصٍ فاعلٍ للمشكلة عبر فهم القوى المؤثِّرة، ونقاط الضعف والقوة، والفرص والتهديدات الأساسية. يقدم مفهوم «لب الاستراتيجية» المكوَّن من ثلاثة عناصر: تشخيصٌ واضحٌ، وسياسةٌ موجَّهةٌ، وسلسلة إجراءاتٍ متَّسقة.

- التنفيذ وإدارة التعقيد:

تنفيذ الاستراتيجية يتطلب اختياراتٍ صريحةً، وتركيزًا على القضايا الأساسية بدلًا من توزيع الموارد بالتساوي. يتناول أهمية القيادات القادرة على التحرك بسرعةٍ، واستغلال نقاط القوة.

- نقاط القوة والقيود:

من نقاط القوة وضوح الأسلوب، والاعتماد على أمثلةٍ عمليةٍ، وتحليلاتٍ عميقةٍ، تُخرج الاستراتيجية من مستوى الشعارات إلى مستوى الإجراءات.



لا يبقى إلا أن أقول:

كتاب «الاستراتيجية الجيدة والاستراتيجية السيئة» لريتشارد روملت كتابٌ عملي ومحفِّزٌ على التفكير، ويعيد تعريف معنى الاستراتيجية، ويمنح القارئ أدواتٍ واضحةً لتمييز الاستراتيجية الحقيقية عن الكلام الفارغ، كما يقدِّم إطارًا بسيطًا وفاعلًا لصياغة سياساتٍ وإجراءاتٍ قادرةٍ على تحويل التشخيص إلى نتائجَ قابلةٍ للقياس. وفي الختام: قراءةٌ مفيدةٌ لأي قائدٍ يسعى لتصميم وتنفيذ استراتيجياتٍ ذات أثرٍ حقيقي.



هنا يتوقَّف نبض قلمي وألقاك بصحيفتنا «الرياضية» وأنت كما أنت جميل بروحك وشكرًا لك.