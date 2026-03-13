جزائية تنقذ فيورنتينا.. وأيك أثينا يحتفل برباعية

قلب فريق فيورنتينا الإيطالي الأول لكرة القدم تخلفه بهدف نظيف إلى فوز 2-1 على ضيفه راكوف البولندي، الخميس في ذهاب ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي «كونفرنس ليج».

وتقدم الفريق البولندي في الدقيقة 60 عن طريق جوناثان بروات، وبعد دقيقتين أدرك فيورنتينا التعادل عن طريق شير ندور. وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني سجل فيورنتينا الهدف الثاني عن طريق ألبرت جودمنسن من ركلة جزاء.

وفي المقابل، وضع أيك أثينا اليوناني قدما في ربع النهائي بفوزه الكبير على مضيفه سيلييه السلوفيني برباعية نظيفة.

وتقدم أيك أثينا في الدقيقة الثالثة عن طريق بارناباس فارجاس، ثم أضاف زميله أبو بكاري كويت الهدف الثاني «33».

وفي الدقيقة 36 سجل مينات جاتشوفيتش الهدف الثالث، فيما اختتم هارولد موكودي الرباعية «49».

وخيم التعادل السلبي على مواجهتين آخريين، جمعت الأولى بين سيجما أولموتس التشيكي وماينز الألماني، والثانية بين كريستال بالاس الإنجليزي وضيفه أيك لارنكا القبرصي.