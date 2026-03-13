شاموسكا: هدفنا الحفاظ على الخامس.. واستعدنا مستوانا

حدد البرازيلي بيريكليس شاموسكا، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، هدفه من الموسم الجاري، مبديًا رضاه عن مردود لاعبيه أمام نيوم، الخميس في تبوك.

وتعادل الفريقان 2ـ2 على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية، ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي «جولة يوم العلم».

وخلال مؤتمر صحافي بعد صافرة النهاية، صرّح البرازيلي: «كما توقعنا، كانت المباراة صعبة، لما يملكه نيوم من جودة على مستوى العناصر»، مستدركًا: «لكننا ظهرنا بشكل جيد، وأشكر اللاعبين على العقلية ورفضهم الخسارة»، فيما شدّد على صعوبة مراقبة مهاجمي نيوم، وقال: «واجهنا فريقًا يملك رباعيًا، في خط الهجوم، بجودة عالية وحلول مختلفة، ومن الصعب على أي فريق مراقبة هذا العدد».

وأردف: «عدنا منذ ثلاث مباريات إلى مستوانا، وقدمنا أداءً جيدًا ونتائج إيجابية بعد اكتمال جميع الأجانب وانسجام المجموعة، بعد قدوم ومغادرة بعض اللاعبين»، مشيرًا إلى اعتماده هجوميًا على «اللعب بثلاثة قلوب دفاع وتحرير الظهير الآخر».

وكشف شاموسكا عن تطلعاته من الموسم، مبيّنًا: «هدفنا واضح، المحافظة على المركز الخامس، رغم منافسة الاتفاق والاتحاد، والمقاتلة للوصول إلى المركز الرابع رغم الفارق النقطي مع القادسية».

ورفع «السكري» عدد نقاطه، بعد التعادل، إلى 45، وبقِيَ خامسًا على جدول الترتيب، فيما يمتلك القادسية، الرابع، 57 نقطة.

واختتم شاموسكا مؤتمره بالإعلان عن حصول لاعبيه على إجازة وصفها بـ«المستحقة»، يستأنفون بعدها التدريبات، تمهيدًا لعودة المنافسات بعد فترة التوقف المقبلة، على أن يخوضوا بعد الإجازة مباراةً تجريبيةً.