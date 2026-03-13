ميتييلاند يفاجئ نوتنجهام.. وجينك يسقط فرايبورج

تلقى فريق نوتنجهام فوريست الإنجليزي الأول لكرة القدم لطمة قوية بخسارته على ملعبه أمام ميتييلاند الدنماركي بهدف دون رد في في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الخميس.

ويدين ميتييلاند بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز لمهاجمه الكوري الجنوبي شو جيو سونج، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 80.

كما تغلب فرينكفاروش المجري بهدفين نظيفين على ضيفه سبورتنج براجا البرتغالي.

أحرز جافرييل كانيتشوفسكي الهدف الأول لفرينكفاروش «32»، بينما أضاف ليني جوزيف الثاني «69»، لتصبح مهمة براجا شاقة في تجنب الخروج من المسابقة، حيث يتعين عليه الفوز بفارق ثلاثة أهداف، من أجل الصعود لدور الثمانية.

وعلى ملعب «سيجيكا أرينا»، تلقت آمال فرايبورج في المنافسة على البطولة ضربة قوية، عقب خسارته 0-1 أمام مضيفه جينك البلجيكي.

جاء هدف اللقاء الوحيد من خلال الجناح المغربي زكريا الواحدي في الدقيقة 24، بينما أخفق الفريق الألماني في إدراك التعادل طوال الوقت المتبقي من المباراة.

وخيم التعادل 1-1 على مواجهة سيلتا فيجو الإسباني وضيفه ليون الفرنسي.

وعلى ملعب «بالايدوس»، بادر الفريق الإسباني بالتسجيل عبر جافي رويدا «25» قبل أن يلعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه بورخا إيجليسياس «55» لحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل ليون النقص العددي في صفوف سيلتا ، ليحرز إندريك التعادل قبل نهاية المباراة في وقتها الأصلي بثلاث دقائق.