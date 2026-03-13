القادسية: ألوان الفريق شرط دخول المدرجات

قرر نادي القادسية قصر الدخول من البوابات المخصصة لجماهيره في ملعب الأمير محمد بن فهد على المشجعين الذين يرتدون ألوان الفريق الأول لكرة القدم، مع إلزام جماهير الأهلي بالشرط ذاته في الجهة المقابلة.

ونشر النادي الشرقاوي تنبيهًا بهذا المضمون عبر حسابه في منصة «إكس»، مساء الخميس، عشية المواجهة التي تجمع بين الفريقين لحساب الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي «جولة يوم العلم».

وأرجع تطبيق هذا الإجراء إلى «الحرص على تنظيم الدخول وتسهيل الحركة في المدرج».

وأشار إلى تخصيص البوابات 3، و4، و5 A، و6 لجماهير فريقه، وبوابة 7 لمشجعي الفريق الجدّاوي.

وشدد على ضرورة الالتزام بألوان كل فريق عند الدخول من البوابات المخصصة لجمهوره، منوهًا «يمنع غير ذلك».

ويحتل القادسية المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، بينما يقف الأهلي ثانيًا بـ 62 نقطة.