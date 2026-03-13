جاسبريني: التعادل مع بولونيا نتيجة عادلة

رأى جيان بييرو جاسبريني، مدرب فريق روما الإيطالي الأول لكرة القدم، أن التعادل 1-1 مع مضيفه بولونيا الخميس ضمن ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوربي، يعد نتيجة عادلة.

وواجه روما لقاءًا قويًا من الناحية البدنية أمام مضيفه الذي يحظى بدعم جماهير بولونيا، ما جعل الأمور صعبة على القائمة الشابة لفريق روما.

واعترف جاسبريني عقب نهاية المباراة، بأنه راضٍ بشكل عام عما قدمه الفريق في الظروف الصعبة.

وقال المدرب في تصريحات لموقع «توتو ميركاتو ويب»: «كانت مباراة قدم فيها لاعبي مجهودًا بدنيًا كبيرًا، تشابه إلى حد ما مواجهة جنوى».

وأضاف: «لقد تأقلمنا بشكل جيد، وخلقنا مواقف خطيرة في الشوط الأول، على الرغم من أننا كنا أقل منهم قليلًا في بعض الأحيان، وكان للملعب تأثيره أيضًا».

وقام الجناح الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي بدوره ببعض المشاكل لروما، رغم أن جاسبريني كان مترددًا في اعتباره العامل الحاسم.

وقال: «بيرناردسكي يلعب دائما في هذه المنطقة، لقد قدم أشياء رائعة، وبولونيا لديه لاعبون رائعون، النتيجة ربما تكون عادلة، لأننا أيضًا كانت لدينة عدة فرص خطيرة».