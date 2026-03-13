الفيحاء والاتفاق بين النهوض ومواصلة الانطلاقة

يدخل فريق الفيحاء الأول لكرة القدم مواجهة الاتفاق وهو منتشٍ بفوزه الكبير في الجولة الماضية على الأخدود بخمسة أهداف دون رد، ساعيًا إلى استثمار معنوياته المرتفعة ومواصلة التقدم في جدول الترتيب عندما يلتقي الطرفان ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، الجمعة.

في المقابل، يبحث الاتفاق عن استعادة توازنه بعد تعثره في آخر ثلاث مباريات، حيث تعادل مرة وخسر مرتين، ما جعله يتطلع للعودة إلى سكة الانتصارات وإيقاف انتفاضة الفيحاء.

تاريخيًّا، التقى الفريقان في دوري المحترفين خلال 15 مواجهة، كسب الاتفاق 7 مباريات مقابل فوزين للفيحاء، فيما حضر التعادل في 6 مواجهات. وكان الاتفاق قد حسم لقاء الدور الأول بين الفريقين بنتيجة 3ـ2.

ويحتل الاتفاق المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، جمعها من 11 انتصارًا و6 تعادلات، بينما يأتي الفيحاء في المركز العاشر برصيد 30 نقطة من 8 انتصارات و6 تعادلات.