التحدي العشرين يجمع القادسية والأهلي

يستضيف فريق القادسية الأول لكرة القدم نظيره الأهلي، عند الـ 10:00 من مساء الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن «جولة العلم» الـ 26 من دوري روشن السعودي.

وفاز الأهلي على القادسية في مواجهتهما بالدور الأول 2ـ1، وسجل له البرازيلي جالينو، والإيفواري فرانك كيسيه، بينما أحرز للقادسية عبد الله السالم.

وسبق للفريقين أن التقيا في 19 مباراةً بدوري المحترفين، انتصر الأهلي فيها 15 مرَّةً، مقابل أربعة انتصاراتٍ للقادسية، ولم يحضر التعادل بينهما في هذه المواجهات، وسجل الضيوف 36 هدفًا، مقابل 19 هدفًا للمستضيف.

ويُعدُّ السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي السابق، هدَّاف لقاءات الفريقين في «المحترفين» بواقع سبعة أهدافٍ.

وسبق للقادسية أن حقق ثلاثة انتصاراتٍ على منافسه في المنطقة الشرقية، اثنتان على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخُبر، وواحدةٌ على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، فيما سجل فوزًا وحيدًا في جدة.

وتُعدُّ نتيجة 4ـ1 أكبر النتائج التي تحقَّقت في مواجهات الفريقين بواقع انتصارٍ لكلٍّ منهما، اذ فاز القادسية برباعيةٍ في الدور الثاني من موسم 2016ـ2017، وردَّ الأهلي بالنتيجة ذاتها في الدور الثاني من الموسم الماضي.

ميدانيًّا، أكمل الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية، استعداداته للمباراة، التي وصف منافسه فيها بالصعب، كونه ينافس على صدارة الترتيب، ويسعى إلى الخروج بالنقاط الثلاث، أو التعادل على أقل تقديرٍ.

ويملك الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، فرصة اعتلاء الصدارة، والضغط على النصر لو حصد النقاط الثلاث أمام منافسٍ صعبٍ جدًّا على أرضه وبين جماهيره.

ويحتل القادسية المركز الرابع في قائمة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 57 نقطةً، مقابل 62 للأهلي.