الرياض والاتحاد.. مواجهة استعادة التوازن

يبحث فريق الرياض الأول لكرة القدم وضيفه الاتحاد عن استعادة التوازن عندما يلتقيان الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، بعد خسارتهما في الجولة الماضية.

وكان الرياض خسر أمام ضمك بثلاثة أهداف دون رد، فيما سقط الاتحاد في ديربي جدة أمام الأهلي بنتيجة 1ـ3، ما يجعل مواجهة الفريقين فرصة للعودة إلى طريق الانتصارات.

وتصب الأفضلية التاريخية في مواجهات الفريقين بدوري المحترفين لصالح الاتحاد، إذ التقيا خمس مرات سابقة كسبها الاتحاد، مسجلًا 11 هدفًا مقابل هدفين للرياض، فيما انتهت مواجهة الدور الأول بينهما بفوز الاتحاد 2ـ1.

ويدخل الاتحاد اللقاء في المركز السادس برصيد 42 نقطة، جمعها من 12 انتصارًا و6 تعادلات مقابل 7 هزائم، بينما يقبع الرياض في المركز الـ 16 برصيد 16 نقطة حصدها من 3 انتصارات و7 تعادلات و15 خسارة.