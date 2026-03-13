الهلال يتدرب عصرا.. و يغادر برا

قرر الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، إجراء التدريبات الأخيرة، عصر الجمعة، استعدادًا لمواجهة الفتح، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن البعثة الهلالية ستغادر إلى الأحساء برًا بعد تناول اللاعبين وجبة الإفطار، الجمعة.

وأبدى البرتغالي روبن نيفيش، والفرنسي كريم بنزيما، وحسان تمبكتي، ومراد هوساوي، والفرنسي سايمون بوابري جاهزيتهم الكاملة للمشاركة أمام الفتح، على أن يتحدد موقفهم النهائي خلال الاجتماع الفني الذي يسبق المباراة.

يذكر أن الهلال يحتل المركز الثالث برصيد 61 نقطة، فيما يأتي الفتح في المرتبة الـ12 بـ28 نقطة.