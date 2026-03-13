23 تكفلوا بأهداف الأهلي والقادسية

تتعدد مصادر خطورة فريق الأهلي الأول لكرة القدم ونظيره القادسية في دوري روشن السعودي، ولا تقتصر على رائدَي ترتيب هدافي الموسم، الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، والمكسيكي جوليان كينونيس، مهاجم القادسية.

ويتواجه الفريقان، الجمعة في الدمام، ضمن الجولة الـ 26 «جولة يوم العلم». وفيما يحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب الفرق، برصيد 62 نقطة، يأتي القادسية رابعًا، بـ 57 نقطة.

لكن على صعيد الأهداف، يتفوق الفريق الشرقاوي، الذي أحرز 59 هدفًا لحساب موسم المسابقة، مقابل 49 لبطل آسيا.

وأحرز 11 لاعبًا الأهداف القدساوية، مقارنةً بـ 12 في الأهلي.

ويتشارك توني وكينونيس صدارة الهدافين، بـ 24 لكلٍ منهما، ويمتلك كل فريقٍ هدّافين آخرين.

في الأهلي، يُسجِّل أيضًا المدافعون والأظهرة، إضافةً إلى لاعبي الوسط وباقي المهاجمين.

لكن الفارق كبير للغاية بين توني وأقرب هدافي الأهلي في الدوري إليه، وهو الجناح الجزائري رياض محرز بـ 4 أهداف. بعده، يأتي الإيفواري فرانك كيسيه، والفرنسي فالنتين أتانجانا، لاعبا الوسط، والمهاجم فراس البريكان، بـ 3 أهداف لكلٍ منهم، ثم الفرنسي إنزو ميو، لاعب الوسط، والمدافعين ريان حامد والتركي مريح ديميرال، بثنائية لكلٍ منهم. بينما أحرز كلٌ من المدافع البرازيلي روجر إيبانيز، ومواطنه الجناح ويندرسون جالينو، والظهيران علي مجرشي وزكريا هوساوي هدفًا.

ويُشكّل الإيطالي ماتيو ريتيجي قوة هجومية ضاربة للقادسية مع كينونيس، وأحرز 15 هدفًا ضمن موسم الدوري.

وبفضل أهدافه السبعة، يُعدّ الأوروجوياني ناهيتان نانديز، لاعب الوسط، ثالث هدافي الفريق في المسابقة. يليه ثلاثة لاعبين أحرز كلُ منهم هدفين، هم مصعب الجوير، لاعب الوسط، والجناح الغاني كريستوفر بونسو باه، والمهاجم عبد الله السالم. وبهدف واحد لكل منهم، يظهر الجناح تركي العمار، والألماني جوليان فايجل، لاعب الوسط، والظهير محمد أبو الشامات، والمدافع وليد الأحمد، وإياد هوسا، لاعب الوسط الصاعد، بين هدافي القادسية على صعيد «روشن». وباستثناء أبو الشامات والأحمد، القادم أخيرًا من التعاون، لا يُسجِّل مدافعو ولا أظهرة الفريق في الدوري.

ومِثلَ الأهلي، استفاد القادسية من هدفين عكسيين خلال موسم المسابقة، الذي تبقّت تسع جولات على ختامه.