جوارديولا أفضل مدرب.. وسيمينيو يكسر احتكار هالاند

فاز الإسباني بيب جوارديولا بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن شهر فبراير، للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021 والـ 12 في مشواره. وذلك بعد أن قاد فريق مانشستر سيتي إلى أربعة انتصارات وتعادل.

وهذه هي الجائزة الثانية التي يفوز بها مانشستر سيتي عن شهر فبراير، بعد أن اُختير أنطوان سيمينيو المهاجم الغاني الدولي المنتقل حديثًا كأفضل لاعب.



وبحصوله على هذه الجائزة، التي كشفت عنها رابطة الدوري الإنجليزي الجمعة، أصبح جوارديولا الثالث في ترتيب المدربين الأكثر تتويجًا بالجائزة بعد أليكس فيرجسون «27» وأرسين فينجر «15» وديفيد مويس المدرب الحالي لإيفرتون«11».

وبعد أن افتتح شهر فبراير بالتعادل أمام توتنام، قاد جوارديولا السيتي إلى تحقيق أعلى رصيد في الدوري وهو 13 نقطة، بفضل انتصاراته على ليفربول وفولهام ونيوكاسل وليدز.

تصدر مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق قائمة مختصرة تضم ثلاثة أسماء أخرى، وهي كيث أندروز «برينتفورد»، ومايكل كاريك «مانشستر يونايتد»، وأرني سلوت «ليفربول».

ومنذ بداية الموسم في أغطس فاز بجائزة أفضل مدرب كل من آرني سلوت «ليفربول» وأوليفر جلاسنر «كريستال بالاس» روبن أموريم «مانشستر يونايتد»، إنزو ماريسكا «تشيلسي»، أوناي إيمري «أستون فيلا»، مايكل كاريك «مانشستر يونايتد».

أما جائزة أفضل لاعب فذهبت لسيمينيو بعد تسجيله ثلاثة أهداف وتقديمه تمريرة حاسمة في خمس مباريات، بعد انضمامه من بورنموث في يناير الماضي.

وأصبح سيمينيو ثالث لاعب غاني يفوز بالجائزة، بعد توني يبواه مع ليدز «مارس وسبتمبر 1995» وأندريه آيو مع سوانزي سيتي «أغسطس 2015».

كما كسر الدولي الغاني احتكار إيرلينج هالاند للجائزة في السيتي وبات أول من يحصل عليها بعد رحيم ستيرلينج «ديسمبر 2021»، علمًا أن المهاجم النرويجي فاز بها أربع مرات، وكان آخرها في سبتمبر الماضي.

وتصدر سيمينيو قائمة مختصرة مكونة من ستة لاعبين ضمت فيكتور جيوكيريس «أرسنال»، وزميله في السيتي نيكو أورايلي، ودانجو واتارا «برينتفورد»، وبنجامين سيسكو «مانشستر يونايتد»، وفيرجيل فان دايك «ليفربول».