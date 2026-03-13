المرة الثانية.. أورتيجا يظهر أمام الأهلي

يقود الحكم البيروفي كيفن أورتيجا، مواجهة فريق القادسية الأول لكرة القدم والأهلي، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وفق ما نشره اتحاد اللعبة، الجمعة، على منصة «إكس».

وتعد هذه المباراة الثانية التي يدير فيها أورتيجا مباراة للأهلي بعد قيادته مواجهة العين والأهلي في كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2023.

و أورتيجا أحد الحكام الدوليين البارزين في قارة أمريكا الجنوبية، إذ حصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عام 2019.

ويقود مباريات في الدوري البيروفي إلى جانب بطولات اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول» مثل كوبا ليبرتادوريس وكوبا سودأمريكانا.

وخلال مسيرته التحكيمية أدار أورتيجا 309 مباريات في مختلف المسابقات، أشهر خلالها 1614 بطاقة صفراء و114 بطاقة حمراء، بينما قاد خلال الموسم الجاري أربع مباريات.

وسبق للحكم البيروفي إدارة عدد من المواجهات في المسابقات السعودية، أبرزها مباراة العين والأهلي في كأس خادم الحرمين الشريفين 2023، إضافة إلى مواجهتي الاتحاد مع الوحدة والاتحاد مع أبها ضمن دوري روشن السعودي موسم 2023ـ2024، ومباراة النصر مع التعاون في موسم 2022ـ2023، إلى جانب مباراتي الفيصلي مع الطائي والهلال مع ضمك في دوري «روشن» موسم 2021ـ2022.