اتحاد القوى العربي يناقش الخطة التطويرية

عقد مجلس إدارة الاتحاد العربي لألعاب القوى اجتماعه الدوري عبر تقنية الاتصال المرئي، ناقش فيه عددًا من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير مسابقات اللعبة، وفق بيان صحافي الجمعة.

وحضر الاجتماع برئاسة العميد علي الشيخي كلٌّ من: وليد جاسم ترك، نائب رئيس الاتحاد «آسيا»، محمد يحيى متولي، نائب رئيس الاتحاد «إفريقيا»، وماريا كيفوركيان، نائب رئيس الاتحاد، إلى جانب معز عباس، ياسين لوعيل، راشد ناصر، هادي العلوي، منصور الطريطر، د. مازن الخطيب، ود. ريم الشمري، أعضاء المجلس، إضافة إلى ماجد باسنبل، الأمين العام، إبراهيم السهلي، الأمين المساعد، وعبيد عبيد، المدير التنفيذي.

واستعرض المجلس التقريرين الإداري والفني للبطولة العربية الـ28 لاختراق الضاحية التي استضافتها العراق، حيث أثنى الأعضاء على نجاح التنظيم والمستوى الفني، مع توجيه الشكر للاتحاد العراقي لألعاب القوى، تقديرًا لجهوده في إنجاح الحدث.

كما ناقش المجلس اللائحة الفنية لمسابقات فئة تحت 16 عامًا، حيث أوضح محمد أبو فندي أنَّ استحداث هذه الفئة، بالتزامن مع البطولة العربية تحت 23 عامًا، المقرر تنظيمها في مصر خلال الفترة من 26 إلى 30 يونيو المقبل، سيشكل إضافة نوعية لدعم المواهب الشابة وتوسيع قاعدة الممارسين لألعاب القوى في الدول العربية.

وفي سياق آخر، ثمّن المجلس استضافة الجامعة التونسية لألعاب القوى للبطولة العربية الـ21 للشباب والشابات، المقرر تنظيمها خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل المقبل بعد اعتذار السعودية.

كما ناقش المجلس مقترح إشراك حكم مرافق مع كل وفد مشارك في البطولات العربية، بهدف تعزيز المستوى التحكيمي وضمان جودة المنافسات، إلى جانب اعتماد استمارة موحدة للحكام المشاركين.

وفي ختام الاجتماع، أقرَّ المجلس زيادة عدد المندوبين الإداريين في البطولات العربية إلى اثنين بدلًا من مندوب واحد، كما تمّ اعتماد توزيع المندوبين للبطولة العربية للشباب المقرر تنظيمها في تونس، حيث تمّ تعيين راشد ناصر ود. مازن الخطيب مندوبين إداريين، وحمدان البيشه مندوبًا فنيًّا، ومجد الخواجة مندوبًا فنيًّا مساعدًا، وعبد الحكيم العمري وساجد محمد حكمين دوليين، وصفوان الهندي مندوبًا إعلاميًّا.