اليمنى سلاح توني.. وكينيونيس لا يخطئ الرأسيات

سلك المكسيكي جوليان كينيونيس، لاعب فريق القادسية الأول لكرة القدم، والإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، طرقًا مختلفة للوصول إلى شباك المنافسين، ما جعلهما يتشاركان صدارة ترتيب الهدافين برصيد 24 هدفًا قبل مباراتهما الجمعة في الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي.

ويتفوَّق توني بشكل واضح في نسبة تحويل التسديدات إلى أهداف، ما يعني أنّه أكثر نجاحًا في ترجمة الفرص، إذ سجَّل أهدافه من 71 تسديدة، أي بنسبة نجاح تصل إلى 33.8 في المئة، وهي أعلى نسبة في الدوري هذا الموسم مقارنة بنسب جميع اللاعبين الذين سجَّلوا 10 أهداف أو أكثر.

ومن ناحيته، أحرز كينيونيس أهدافه الـ 24 بعد 95 تسديدة، مع نسبة تصل إلى 25.3 في المئة في تحويل التسديدات إلى أهداف، ما يضعه خلف توني في هذه الإحصائية، وخلف هدافين آخرين ترجموا تسديداتهم بنسبة أفضل، من بينهم جوشوا كينج، هداف الخليج، وروجر مارتينيز، هداف التعاون.

وفي إحصائية لافتة أخرى، يتفوَّق كينيونيس على جميع لاعبي الدوري، ومن بينهم توني، في عدد الأهداف المسجلة دون احتساب ركلات الجزاء، فهو ترجم ركلة جزاء وحيدة فقط، إذ يُعدّ زميله ماتيو ريتيجي المسؤول الأول عن تنفيذها، فيما سجَّل توني 8 من أهدافه من علامة الجزاء.

ودون احتساب ركلات الجزاء، يتصدر كينيونيس ترتيب هدافي الدوري برصيد 23 هدفًا، بفارق شاسع عن توني، وكريستيانو رونالدو، قائد النصر، اللذين سجلا 16 هدفًا من حالات اللعب المفتوح أو الكرات الثابتة.

ويتفوَّق كينيونيس أيضًا، على توني، في معدل التهديف، كونه لعب مباراتيْن أقل من منافسه المباشر على صدارة الهدافين، إذ سجَّل المهاجم المكسيكي أهدافه في 22 مشاركة، مقابل 24 مشاركة لتوني، ليصل معدل كينيونيس إلى هدف كل 80 دقيقة، مقابل هدف كل 85 دقيقة لمهاجم الأهلي.

ويتصدر كينيونيس ترتيب أفضل مسجلي الأهداف من الكرات الرأسية، بواقع 4 أهداف، متساويًا مع 4 لاعبين آخرين ليس من ضمنهم توني، فيما تُعد قدم توني اليمنى سلاحه الأميز، إذ استخدمها لتسجيل 18 من أهدافه، يليه كينيونيس بواقع 16.

وعلى جانب آخر، يتفوَّق توني على كينيونيس بعدد المساهمات التهديفية، كونه صنع 5 أهداف لزملائه الأهلاويين، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 29، وهو الرقم الأعلى في الموسم، فيما اكتفى كينيونيس بصناعة هدفيْن.

وكان لهذا الثنائي بصمات لافتة في المواعيد الكبرى، إذ سجَّل توني مرتيْن في شباك الهلال في الجولة الثالثة، ومرتيْن في مرمى النصر في الجولة الـ 13، إضافة إلى هدف في الديربي أمام الاتحاد في الجولة الماضية، فيما أحرز كينيونيس مرتيْن أمام الهلال أيضًا، بين الذهاب والإياب، ومرة أمام النصر في الجولة الـ 14، إضافة إلى هدف في ديربي الشرقية أمام الاتفاق قبل أسبوعيْن.