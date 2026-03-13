تشيلسي يمدد عقد القائد إلى 2032

وقّع المدافع ريس جيمس، الجمعة، عقدًا جديدًا مدته ستة أعوام مع فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم حتى 2032.

والتحق الدولي الإنجليزي «26 عامًا» بأكاديمية تشيلسي، وهو في السادسة من عمره، وتوج بخمسة ألقاب كبرى مع الفريق بينها دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، وشارك في أكثر من 200 مباراة، 50 منها بصفته قائدًا .

وقال جيمس في بيان صادر عن النادي الجمعة: «لطالما قلت إنني أريد أن أقضي سنواتي الذهبية هنا، وأؤمن حقًا بأن لدينا كل ما يلزم للبناء على نجاحاتنا السابقة».

وأضاف:«أنا متحمس للمستقبل تحت هذه الملكية، والمديرين الرياضيين، والمدرب وجميع أفراد الطاقم، وعلى أمل أن نرفع المزيد من الكؤوس معًا خلال الأعوام المقبلة».

ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس في الدوري قبل تسع مباريات من النهاية، وتعرض للخسارة 2ـ5 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، الأربعاء الماضي.

ومن المتوقع أن يكون جيمس الظهير الأيمن الأساسي لمنتخب إنجلترا في كأس العالم 2026 تحت قيادة الألماني توماس توخل، بعدما تعافى من سلسلة إصابات.

وخاض الموسم الجاري 35 مباراة في مختلف المسابقات، وهو أعلى رقم له منذ موسم 2021ـ2022.