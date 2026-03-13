«الإنجليزي» يوقف نيتو.. و«الأوروبي» ينتظر

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، غرامة مالية قدرها 70 ألف جنيه إسترليني «93 ألف دولار» على البرتغالي بيدرو نيتو، جناح فريق تشيلسي، وإيقافه مباراة واحدة، بعد طرده بسبب سوء التصرف خلال الخسارة أمام أرسنال مطلع مارس الجاري.

وتلقى نيتو إنذارين في غضون ثلاث دقائق، الأول لاعتراضه على هدف أرسنال والثاني بسبب مخالفة على البرازيلي جابرييل مارتينيلي، خلال هزيمة فريقه 1ـ2 أمام متصدر الدوري.

وهذا الطرد التاسع للاعبي تشيلسي الموسم الجاري في كافة المسابقات، واعترف نيتو بالاتهام الموجه له. وسيغيب عن مباراة نيوكاسل يونايتد، السبت.

ويواجه الجناح البرتغالي إجراءات انضباطية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بعد دفعه أحد جامعي الكرات خلال خسارة فريقه 2ـ5 أمام باريس سان جيرمان في دور الـ 16 لدوري الأبطال، الأربعاء الماضي.