تيودور: ينتظرنا تحدّ كبير

حث الكرواتي إيجور تيودور، مدرب فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، فريقه المتراجع على القتال، في ظل اقترابه من منطقة الهبوط.

وتعرض توتنام لهزيمة ساحقة 2ـ5 أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب دور 16 لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، كما ودع كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية المحترفة.

وتعود المرة الأخيرة التي هبط فيها توتنام من دوري الأضواء لعام 1977، لكنه يواجه خطرًا حقيقيََا الموسم الجاري، إذ يقبع في المركز 16، متقدمًا بفارق نقطة واحدة على نوتنجهام فورست ووست هام يونايتد.

وقال تيودور قبل أن يحل فريقه ضيفًا على ليفربول، الأحد، لحساب الجولة الـ 30 :«كان الأمر صعبًا بكل تأكيد. ليس فقط بسبب المباراة الأخيرة، بل أيضًا بسبب الفترة التي مررنا بها.. إنه تحدٍ كبير لتغيير الأمور».

وأضاف المدرب الذي عين خلفًا للدنماركي المقال فرانك توماس في 11 نوفمبر الماضي: «كما هو الحال في كل شيء في الحياة، يمكنك اختيار كيفية رؤيتك للموقف. يمكنك البكاء أو يمكنك المقاومة. يمكنك أن تكون الضحية أو يمكنك تغيير شيء ما. هذه هي الرسالة التي أريد إيصالها للاعبين».

وأضاف: «يقال إن الزجاجة إما نصف ممتلئة أو نصف فارغة. لا يوجد ما يمكن اعتباره مضمونًا... ومع ذلك فإن اللحظات الصعبة لا تدوم... ستمر. أنا أثق بأن اللاعبين سيعتبرونها تحديًا وفرصة في الوقت ذاته».

لم يحقق النادي اللندني أي فوز في الدوري منذ تغلبه على كريستال بالاس في 28 ديسمبر الماضي، وسيكون متعطشًا للفوز، لكن من المؤكد أنه سيواجه صعوبة كبيرة عندما يواجه ليفربول حامل اللقب.

وخسر ليفربول مباراة واحدة فقط من آخر 31 له على ملعبه في الدوري أمام توتنام «فاز في 21 مباراة، وتعادل في تسع مباريات».

كما لم يهزم في 14 مباراة «فاز في 10 وتعادل في 4» منذ هزيمته 0ـ2 في مايو 2011.

ومما يزيد الأمور صعوبة، أن توتنام سيفتقد لاعب الوسط البرتغالي جواو بالينيا والقائد الأرجنتيني كريستيان روميرو، اللذين تعرضا لارتجاج في المخ بعد اصطدام رأسيهما في الخسارة أمام أتلتيكو مدريد.

وقال تيودور «إن الثنائي سيغيب عن المباراة إلى جانب قلب الدفاع الهولندي ميكي فان دي فين بسبب الإيقاف، ولاعب الوسط المالي إيف بيسوما لتعرضه لإصابة عضلية، بينما لم يتحدد موقف الإنجليزي كونور جالاجر بعد إصابته بالحمى».

وأضاف :«لدينا الكثير من المشكلات لاختيار التشكيلة الأساسية. هكذا تسير الأمور في هذا النادي.. نبدأ في بناء شيء ما ثم يحدث أمر ما، مثل التعرض لبطاقة حمراء أو إصابة ثلاثة أو أربعة لاعبين».