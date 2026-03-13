الاتحاد يستبعد بيريرا ويفضل فيرنانديز على ديابي

فضّل البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إبعاد مواطنه دانيلو بيريرا، قلب الدفاع، عن مواجهة الرياض، مساء الجمعة ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي «جولة يوم العلم»، ووضع الجناح الفرنسي موسى ديابي على دكّة الاحتياط، فيما عوّض غياب المالي محمدو دومبيا، لاعب الوسط الموقوف بسبب تراكم البطاقات، بفيصل الغامدي.

ويبدأ الاتحاد اللقاء، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية «الملز»، بالصربي بريدراج رايكوفيتش، في حراسة المرمى، والظهيرين مهند الشنقيطي والألباني ماريو ميتاي، والمدافعَين حسن كادش وأحمد شراحيلي، والبرازيلي فابينيو تفاريس، لاعب الوسط، وإلى جانبه الغامدي والجزائري حسام عوار، وثلاثي الهجوم المغربي يوسف النصيري والجناحين الهولندي ستيفن بيرجوين والبرتغالي روجر فيرنانديز.

وخاض الفريق مباراة ديربي جدة، التي خسرها من الأهلي 1-3 ضمن الجولة الماضية، بأغلب هذه الأسماء، مع ثلاثة تغييرات، صنعتها مشاركة ديابي وبيريرا ودومبيا في التشكيل الأساسي.

واختار الجهاز الفني البدء بفيرنانديز، على حساب الجناح الفرنسي، وشكَّل ثنائية عمق الدفاع من شراحيلي وكادش، مُستبعدًا بيريرا لإشراك 8 لاعبين أجانب آخرين.