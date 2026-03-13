الكناري يستغيث.. وخاليلوزيتش يعود من الاعتزال

في عمر 73 عامًا، وفي وجود أحفادٍ يرعاهم، كان المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش يستمتع بعد اعتزاله عقب مسيرةٍ، استمرت نحو 50 عامًا بوصفه لاعبَ كرة قدمٍ ومدربًا.

هذا كان حال البوسني إلى أن تلقَّى اتصالًا من ناديه السابق نانت لقيادة الفريق الأول لكرة القدم الذي يصارع لتفادي الهبوط من الدوري الفرنسي.

ووافق خاليلوزيتش على العرض، الذي يمتدُّ إلى نهاية الموسم الجاري، فعلى الرغم من تردُّده إلا أن مهمة إنقاذ نانت كانت أقوى من أن يرفضها.

وقال المدرب ممازحًا خلال مؤتمرٍ صحافي، الجمعة: "هذا ناديا، وكثيرٌ من الناس سألوني هذا السؤال، وكنت منهم. وحينما اتصلوا بي، لم يكن هناك مفرٌّ، ومن الطبيعي طرح السؤال بأنني أبلغ من العمر 150 عامًا".

ويُلقَّب نانت بـ "الكناري" نسبةً إلى اللون الأصفر المميز لقميص الفريق، وقد تُوِّج بلقب الدوري ثماني مراتٍ، ويُعدُّ من أعرق الأندية الفرنسية، ويتمتع بسمعةٍ طيبةٍ نظير أكاديميته للشباب.

وتُوِّج الفريق بلقب كأس فرنسا أربع مراتٍ، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1996 مقدِّمًا أسلوبَ لعبٍ هجوميًّا، نال إعجاب الجماهير المحايدة.

ويحتل نانت حاليًّا المركز الـ 17 قبل الأخير مع تبقي تسع جولاتٍ على نهاية الموسم.

وبات خاليلوزيتش المدرب الثالث للفريق الموسم الجاري، وحلَّ البوسني خلفًا لأحمد قنطاري الذي أقيل من منصبه، الأسبوع الجاري، بعد توليه المهمة لمدة ثلاثة أشهرٍ، وكان قد حلَّ بدلًا من البرتغالي لويس كاسترو الذي قاد الفريق في 15 مباراةً.

ويبتعد نانت بفارق سبع نقاطٍ خلف مراكز النجاة من الهبوط، ونقطتين خلف المركز الـ 17 الذي يخوض صاحبه ملحق تجنُّب الهبوط.

وذكر خاليلوزيتش: "إنها مهمةٌ شبه مستحيلةٍ. لقد جئت إلى هنا لتحقيق شيءٍ استثنائي. لقد جئت إلى هنا لأنه في كل مباراةٍ على ملعب لا بوجور يتجمَّع 30 ألف متفرجٍ. هدفي الأول خوض منافسات الملحق، والثاني تقديم أداءٍ جيدٍ".