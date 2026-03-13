يايسله يحيي فكرة بورتو مع جالينو

يشغل البرازيلي ويندرسون جالينو، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مركز الظهير الأيسر أمام القادسية، الجمعة، لحساب الجولة الـ 26 «جولة يوم العلم» من دوري روشن السعودي، في إعادةٍ لتجربةٍ سبق له خوضها عندما كان يمثِّل بورتو البرتغالي.

وكما جاء عبر الحساب الرسمي لـ «الأهلي» في منصة «إكس»، يجلس زكريا هوساوي، الظهير الأيسر الأساسي، على مقاعد البدلاء، بينما لا يظهر ضمن التشكيل لاعبٌ يشغل هذا المركز في الأصل.

وعلى الأرجح، قرَّر الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، توظيف جالينو ظهيرًا أيسرَ، مستلهمًا فكرةً، طبَّقها البرتغالي فيتور برونو الموسم الماضي.

وأشرك برونو، عندما كان يقود بورتو فنيًّا، جالينو في هذا المركز عشر مراتٍ، واستطاع اللاعب تسجيل ثلاثة أهدافٍ.

وحسبَ موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، لم يبدأ البرازيلي أي مباراةٍ ظهيرًا أيسرَ سوى مع برونو.

ولا تشمل هذه الإحصائية أي مباراةٍ، إن وُجِدت، بدأها جالينو في مركزٍ آخر، قبل تحوُّله إلى ظهيرٍ أيسرَ خلال مجريات اللعب.

ومع خروج زكريا هوساوي من التشكيل بعد بدئه خمس مبارياتٍ متتالية في الدوري، عاد المهاجم فراس البريكان للظهور أساسيًّا في البطولة للمرة الأولى منذ مواجهة الخليج، 20 يناير الماضي، لحساب الجولة الـ 17.

ولم يُدخِل يايسله أي تعديلاتٍ أخرى على التشكيل الذي زجَّ به في ديربي جدة أمام الاتحاد ضمن الجولة الماضية.

ويبدأ الفريق الجدَّاوي المباراة بالسنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار علي مجرشي، والبرازيلي روجر إيبانيز، وريان حامد، وجالينو.

وفي الوسط يلعب الفرنسي فالنتين أتانجانا مع زياد الجهني، والإيفواري فرانك كيسيه، خلف المثلث الهجومي المكوَّن من الجزائري رياض محرز وفراس البريكان، الجناحين الأيمن والأيسر، والإنجليزي إيفان توني، رأس الحربة.