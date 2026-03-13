أمام الأهلي.. عودة كاستيلس والأحمد والجوير

يبدأ فريق القادسية الأول لكرة القدم مباراته مع الأهلي، الجمعة، ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي «جولة يوم العلم» بوجود البلجيكي كوين كاستيلس، حارس المرمى، ووليد الأحمد، قلب الدفاع، في التشكيل الأساسي، مع غياب البرتغالي أوتافيو مونتيرو، لاعب الوسط، عن القائمة تمامًا.

وعشية المباراة، أشارت «الرياضية» إلى مفاضلة الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، بين كاستيلس وأوتافيو لإكمال حصة الأجانب الـ 8 المسموح بدخولهم القائمة.

وفضّل المدرب اختيار كاستيلس على حساب أوتافيو، عكس ما حدث في مباراة الخلود الماضية التي حرس فيها أحمد الكسار مرمى الفريق.

وخرج من التشكيل أيضًا المدافع جهاد ذكري، ودخل مكانه وليد الأحمد الذي عاد من إيقاف لتراكم البطاقات الصفراء أبعده أمام الخلود.

وعاد كذلك إلى التشكيل مصعب الجوير، لاعب الوسط، لتغطية غياب أوتافيو.

ويبدأ الفريق الشرقاوي المباراة بكاستيلس، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار محمد أبو الشامات، والإسباني ناتشو فيرنانديز، ووليد الأحمد، والأوروجوياني جاستون ألفاريز.

وفي الوسط يلعب الجوير إلى جوار الألماني جوليان فايجل، والأوروجوياني ناهيتان نانديز، والغاني كريستوفر بونسو باه.

ويتشكل خط المقدمة من المكسيكي خوليان كينيونيس، والإيطالي ماتيو ريتيجي.