الشهري يشكك في هدف الفيحاء: لا نعرف معايير الأخطاء

شكك سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، في صحة الهدف الذي سجله الفيحاء خلال المواجهة التي خسرها «النواخذة» بنتيجة 0-1، الجمعة في جولة «يوم العلم»، الـ26 من دوري روشن السعودي.

وفي المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة، بدا الشهري غير راضٍ عن قرار الحكم باحتساب هدف للفيحاء سجله الغيني ألفا سيميدو برأسية من ركلة ركنية، محتجًا على ما وصفه بوجود حالة دفع قبل تسجيل الهدف.

وقال مدرب الفريق الاتفاقي: «نحتاج إلى معرفة معايير بعض الأخطاء في عمليات دفع اللاعبين».

وأضاف الشهري: «لم نكن سيئين، وسيناريو المباراة كان واضحًا أن الفيحاء سيلعب على التحولات والمساحات».

وأكمل سعد الشهري: «بعد هدف الفيحاء أصبحنا أكثر اندفاعية ما تسبب في بعض الأخطاء، وفي المجمل كنا جيدين خلال المواجهة وسنحت لنا عدة فرص».