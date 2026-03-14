كونسيساو: خسرنا مباراة سخيفة.. وصافرات الاستهجان من حق الجمهور

أبدى البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، استغرابه مما سمَّاها «سخافة» مباراة «النمور» مع الرياض، مساء الجمعة، كاشفًا عن سبب إبعاد مواطنه المدافع دانيلو بيريرا عنها.

وخسِر الاتحاد، حامل اللقب، 1ـ3 من مضيفه، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية «الملز»، ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي «جولة يوم العلم».

وخلال مؤتمر صحافي بعد صافرة الختام، صرَّح المدرب البرتغالي: «كانت مباراة لن أقول سخيفة، أحرزنا هدفًا وكان بإمكاننا حسمها في الشوط الأول الذي لم نتعرض خلالها إلى تهديد»، وأكمل: «في الشوط الثاني، للأسف عدّلوا النتيجة بخطأ فردي، واستغربت أنه من سخافة المباراة استقبلنا فيها هدفًا مع أول خطأ».

وعن اختياراته للتشكيل، علّق: «اللاعبون الذين بدؤوا كنت أرى أنهم أفضل من يجب أن يلعبوا»، مبررًا إبعاده بيريرا عن قائمة المواجهة بالقول: «دانيلو لديه إرهاق بدني، ولو لَعِب لتفاقمت حالته، لذا فضلنا عدم إشراكه، وندخل كلّ مباراةٍ من أجل الفوز، ولا نفكر في المباراة التالية قبل موعدها».

وعاد كونسيساو للحديث عما وصفه بـ«سخافة» المباراة، وصرّح: «في مباراة اليوم مثلًا، في الإعلام سيتحدث الجميع كيف انهزم الفريق، لكن هل سنشاهد مجرياتها؟، كان يمكننا الفوز بـ 3 و4 أهداف، سيتجنب الجميع ذلك، لكن بسبب سخافة مجرياتها عادوا بالنتيجة في نهاية المطاف».

وتفهَّم البرتغالي إطلاق مشجعين اتحاديين إطلاق صافرات استهجانٍ على الفريق.

وعلّق: «الجمهور ساندنا، وله الحق في أن يفعل ما يريد أو يتحدث عمَّا يشاء، فهو في أصعب اللحظات معنا، صافرات استهجان أو تشجيع أو غيره، هذا شأنه، لكن علينا أن نقدم كل ما لدينا، والأمر بعد ذلك يعود للمشجعين».

لكنه نبَّه لأهمية حضور المشجعين إلى المباريات، وشدّد: «عليهم أن يعرفوا أن الجميع يرتكب الأخطاء، لكننا نعمل كل يوم من أجل تصحيحها، ولو لم نفعل ذلك فإن هذا عدم احترافية».