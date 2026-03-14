الأخضر ينتظر قرار الاتحاد القطري

كشف مصدرٌ خاصٌّ لـ «الرياضية» عن أن الاتحاد القطري لكرة القدم سيُحدِّد خلال الساعات الـ 48 المقبلة إمكانية تنظيم بطولة قطر التجريبية للمنتخبات التي يشارك فيها المنتخب السعودي الأول.

وذكر المصدر ذاته، أن هناك خطةً، تمَّ الاتفاق عليها، ويجري التنسيق لها، وظهرت بوادرُ إيجابيَّةٌ بعد عودة الدوري القطري للعب مجدَّدًا.

وفي حال تعثر تنظيم المباراتين التجريبيتين للمنتخب السعودي في الدوحة فإنهما ستُلعبان في جدة بعد التنسيق مع الاتحاد المصري والاتحاد الصربي. وسيدخل الأخضر المعسكر بنحو 50 لاعبًا.

ويُنتَظر أن يعلن الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب، قائمة لاعبي الأخضر بعد نهاية الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي.

وكان من المقرَّر أن يخوض المنتخب السعودي مباراتين تجريبيتين أمام مصر وصربيا، 26 و30 مارس، في الدوحة ضمن البطولة التي تستضيفها العاصمة القطرية.