إيمانويل: لعبنا بشجاعة.. وانتصرنا

أثنى البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، على أداء لاعبيه بعد الفوز 1-0 على الاتفاق، الجمعة، مؤكدًا أنهم أظهروا شجاعة كبيرة وقاتلوا حتى النهاية.

وقال إيمانويل في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة التي جرت ضمن جولة «يوم العلم»، الـ26 من دوري روشن السعودي: «المباراة كانت صعبة، لاعبونا أظهروا شجاعة كبيرة وقاتلوا حتى النهاية رغم ضغط المنافس في الدقائق الأخيرة».

وأشار مدرب الفيحاء إلى أن التفاصيل الصغيرة صنعت الفارق في اللقاء، مضيفًا أن تسجيل الهدف الأول منحهم الأفضلية، لكنه رأى أن فريقه كان قادرًا على استثمار المساحات بشكل أفضل في الشوط الثاني.

وعبّر المدرب البرتغالي عن فخره بالعمل الجماعي للفريق سواء في الجانب الهجومي أو التنظيم الدفاعي، مشددًا على أن فترة التوقف المقبلة ستكون فرصة للراحة واستعادة الجاهزية قبل استئناف منافسات الدوري.