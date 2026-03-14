المرة الأولى.. انتصار قدساوي دون الأجانب

حقق فريق القادسية الأول لكرة القدم انتصارًا دون بصمات تهديفية لأجانبه، للمرة الأولى في النسخة الجارية من دوري روشن السعودي.

وهزم القادسية نظيره الأهلي، مساء الجمعة، بنتيجة 3ـ2، ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي «جولة يوم العلم».

وجاءت أهداف الفريق الثلاثة عن طريق مصعب الجوير وتركي العمار وإبراهيم محنشي، ثلاثي الوسط.

وقبل هذا الفوز، حقق القادسية 17 انتصارًا ضمن بطولة الدوري كان لأجانبه بصمة واحدة على الأقل في كل منها.

وحقق الفريق الشرقاوي انتصاره الـ 13 من آخر 17 مباراة له في الدوري مقابل 4 تعادلات، ودون خسارة منذ هزيمته بالمصادفة أمام الأهلي نفسه 1ـ2 لحساب الجولة التاسعة في 21 نوفمبر الماضي.