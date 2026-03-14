ريشة: الحكم تغاضى عن طرد مجرشي

حمّل المصري محمد كمال ريشة، محلل «الرياضية» التحكيمي، البيروفي كيفن أورتيجا، حكم مباراة فريق القادسية الأول لكرة القدم والأهلي، مسؤولية استمرار الضيف بـ11 لاعبًا منذ الدقيقة 14 وحتى صافرة النهاية، منتقدًا قراره بالإبقاء على علي مجرشي في الملعب بعد «تدخل عنيف ويهدد بإيذاء المنافس» بحسب تعبيره بحق الغاني بونسو باه.

وأوضح ريشة، الحكم الدولي المعتزل، رأيه في هذه الحالة قائلًا: «كان يجب على حكم مباراة القادسية والأهلي طرد علي مجرشي خلال الشوط الأول بعد تدخل عنيف على ساق بونسو باه.. مثل هذا التدخل يعد إيذاءًا للمنافس».

وفي حالة أخرى، علّق ريشة: «حالة تدخل جهاد ذكري على ويندرسون جالينو لا تستدعي طرد الأول.. وقرار صحيح بمنحه بطاقة صفراء فقط.. القوة المستخدمة كانت محدودة لا ترقى لحد إيذاء المنافس، خاصةً أن قدم جالينو لم تكن ثابتة في الأرض».

وعن الحالة التي طالب خلالها الأهلاويون بركلة جزاء، قال ريشة: «بونسو باه لاعب القادسية نجح في لعب الكرة بقدمه قبل وصول مجرشي لاعب الأهلي برأسه، قرار صحيح من الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي».

من خلال حالة طلب الأهلاويون من الحكم طرد محمد أبو الشامات، أوضح ريشة: «قرار صحيح من حكم مباراة القادسية والأهلي بعدم منح محمد أبو الشامات بطاقة صفراء ثانية.. اللاعب انزلق أمام جالينو لاعب الأهلي واختلت سيطرته على جسمه.. والتدخل لا يُصنّف باعتباره متهورًا يستحق الإنذار».