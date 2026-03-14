التاريخ يحفز النصر أمام الخليج

يحلّ فريق النصر الأول لكرة القدم، ضيفًا على الخليج، السبت، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، في مواجهة يدخلها القطب العاصمي مستندًا إلى أفضلية تاريخية أمام منافسه.

ويصب سجل المواجهات بين الطرفين في دوري المحترفين لصالح النصر، إذ التقيا في 13 مباراة، كسب الأصفر 9 منها مقابل فوز وحيد للخليج، فيما حضر التعادل في 3 مواجهات.

ويعود آخر انتصار للخليج على النصر إلى 22 سبتمبر 2016، أي قبل نحو 9 أعوام و5 أشهر و20 يومًا من موعد المباراة ، في وقت حسم فيه القطب العاصمي مواجهة الدور الأول بنتيجة 4ـ1.

ويسير النصر بخطى ثابتة في المنافسة على اللقب بعد سلسلة متواصلة من الانتصارات كان آخرها أمام نيوم، ويتطلع إلى تسجيل الفوز الثاني عشر على التوالي للمحافظة على صدارته وربما توسيع الفارق إلى ثلاث نقاط مع أقرب منافسيه.

ويتربع النصر على صدارة الترتيب برصيد 64 نقطة جمعها من 21 انتصارًا وتعادل واحد و3 خسائر.

في المقابل يدخل الخليج المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الجولة الماضية على الحزم 2ـ1، ويملك الفريق 30 نقطة جمعها من 8 انتصارات و6 تعادلات مقابل 11 خسارة، ساعيًا إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام ضيفه وإيقاف تفوق النصر التاريخي.