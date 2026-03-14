طموحات الهلال تهدد الفتح

يستضيف فريق الفتح الأول لكرة القدم، السبت عند الـ 10:00 مساءً، نظيره الهلال على ملعب «ميدان تمويل الأولى» في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

ويتطلع الهلال إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والاقتراب أكثر من الصدارة، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 61 نقطة جمعها من 18 انتصارًا و7 تعادلات دون أي خسارة خلال الموسم الجاري، بفارق ثلاث نقاط عن النصر المتصدر الذي يلاقي الخليج في اليوم ذاته.

في المقابل يدخل الفتح المواجهة سعيًا لتحسين موقعه في جدول الترتيب، إذ يحل في المركز الـ12 برصيد 28 نقطة حصدها من 7 انتصارات و7 تعادلات مقابل 11 خسارة.

تاريخيًا، التقى الفريقان في دوري المحترفين خلال 33 مواجهة، كسب الهلال 26 مباراة مقابل 4 انتصارات للفتح، فيما حضر التعادل في 3 لقاءات، وسجَّل لاعبو الهلال 89 هدفًا مقابل 33 للفتح.

وتصب المواجهات الأخيرة في مصلحة الهلال، إذ فاز في آخر خمس مباريات جمعته بالفتح، كما كسب مواجهة الدور الأول من الموسم الجاري بنتيجة 2ـ1.